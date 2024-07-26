Такое оружие сможет достать Москву из Берлина, потому что будет поражать цели на расстоянии до 3200 км.

Великобритания рассматривает возможность разработать ракеты дальнего радиуса действия против ядерного оружия. Соответствующая дискуссия ведется на фоне опасений Европы, что правитель РФ Владимир Путин может быть готов применить такое оружие.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на дипломатические источники. Отмечается, что британцы дали понять, что будут работать с Германией над ракетами, которые способны поражать цели на расстоянии до 3200 км.

По оценке союзников, такое оружие сможет достать Москву из Берлина, если Кремль использует тактическое ядерное оружие.

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Как предполагают, министр обороны Великобритании Джон Хили обсудил проект со своим немецким коллегой в Берлине в среду, 24 июля. Глава оборонного ведомства находился там в рамках 48-часового дипломатического турне по Европе, чтобы укрепить сотрудничество между Лондоном и союзниками и продвинуть свою оборонную стратегию "НАТО на первом месте".

Согласно планам, новые ракеты разместят в Германии, заменив американские, которые будут развернуты там в ближайшие годы. Недавние заявления Путина и других официальных лиц РФ указывают на то, что Москва снижает порог применения тактического ядерного оружия.

Ядерные угрозы РФ - как реагируют в Европе

10 июля Соединенные Штаты заявили, что с 2026 года начнут размещать в Германии оружие, которое будет содержать SM-6 и Tomahawks. Это обычные системы, но некоторые из них теоретически могут быть оснащены ядерными боеголовками.

По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, вооружение с дальностью действия до 2500 километров, которые в 2026 году США разместят в Германии, должно предотвращать атаки из "безопасного тыла".

Reuters проанализировал, насколько опасны новые ракетные гонки между США и Россией.

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