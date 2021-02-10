Он назвал галстук "колониальной петлей" и вместо него надел кулон из нефрита.

Лидера партии маори выгнали из парламента Новой Зеландии из-за отсутствия галстука.

Читайте такжеБоррель предложит ввести новые санкции против РоссииОб этом пишет BBC.

Спикер Тревор Маллард дважды не позволил Вайтити выступить из-за того, что депутаты-мужчины могут задавать вопросы в зале Палаты представителей только в галстуке.

"Дело не в галстуках, а в культурной идентичности", - передают слова Вайтити СМИ.

Он назвал галстук "колониальной петлей" и вместо него надел кулон из нефрита.

После того как его прервали во второй раз, политик продолжал задавать свой вопрос, пока Маллард не приказал ему покинуть зал.

Отмечается, что в конце прошлого года Вайтити предупредили, что его выгонят из Палаты представителей, если он не наденет галстук.

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Автор: УНИАН