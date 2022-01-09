Отмечается, что Штаты хотят включить РФ в перечень стран, которые попадают под действие самых жестких экспортных ограничений.

В США подготовили новый пакет санкций против России на случай вторжения в Украину. Ограничения коснутся поставок всей потребительской электроники, а также затронут оборонный сектор.

Подробные детали санкционного пакета сообщил The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что подробности стали известны перед серией дипломатических переговоров между Россией и странами Запада, которые запланированы на следующей неделе.

Предполагается, что данные ограничения вступят в силу через несколько часов после вторжения российских военных в Украину.

"Технологические санкции коснутся некоторых излюбленных Путиным отраслей, особенно аэрокосмической и военной, которые являются основными источниками доходов для российского правительства", – пишет издание.

Читайте такжеСША планируют обсудить с Россией размещение ракет в Европе - WPСреди возможных ограничений:

отключение крупнейших финансовых учреждений России от международных банковских/платежных систем,

введение эмбарго на экспорт американских разработок, необходимых для оборонной и потребительской промышленностей.

Как пишет Bloomberg, США хотят включить Россию в перечень стран, которые попадают под действие самых жестких экспортных ограничений. Сейчас такие действуют в отношении Ирана, КНДР, Кубы и Сирии. Речь идет о введении значительных ограничениях на экспортируемые товары: от авиационной продукции и инструментов до игровых консолей, телевизоров и смартфонов.

Напомним, накануне NYT опубликовало новые данные о российских войсках, которые окружают Украину с трех сторон.

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