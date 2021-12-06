Если Россия вторгнется в Украину, США и Европа применят худшие экономические санкции, которые когда-либо вводились против Москвы.

В США обдумывают введение широкого пакета санкций против России, направленных на сдерживание президента России Владимира Путина от начала вторжения в Украину.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

Санкции могут ввести против ближайшего окружения Путина, российских энергетических компаний, банков и российского суверенного долга. Также рассматривается отключение России от международной платежной системы SWIFT, которую используют банки по всему миру, и от которой Россия остается сильно зависимой.

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Под санкции могут попасть также российские олигархи. Им планируется ограничить возможность путешествовать и отрезать доступ к американским банковским и кредитным системам.

CNN отмечает, что каких-то окончательных решений по введению санкций еще не принято, поскольку администрация Байдена ведет переговоры с европейскими партнерами, многие из которых имеют более тесные экономические отношения с Россией, для координации действий.

"Мы собрали чертовски жесткий пакет (санкций, - ред.)", - сказал американский чиновник и предупредил Россию, что если она вторгнется в Украину, США и Европа совместно введут худшие экономические санкции, которые когда-либо были введены против Москвы.

В то же время, по словам высокопоставленного американского чиновника, есть опасения, что Россия попытается отомстить в ответ на такие меры путем сдерживания энергопроизводства.

Возможная эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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Автор: Александр Топчий