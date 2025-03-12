Утверждается, что Путин не хочет ни прекращения огня, ни того, чтобы американское оружие и разведданные снова поступали в Киев.

Если Россия отклонит предложение о прекращении огня в Украине, то у США будет один очевидный вариант - надавить на Кремль, предоставив Украине еще большую военную поддержку, пишет The Telegraph.

"Это, вероятно, повлечет за собой возвращение в Конгресс и просьбу к обеим палатам проголосовать за другой пакет, который Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс публично высмеяли. Трамп преуспевает в своей непредсказуемости, но такой шаг может оказаться слишком впечатляющим политическим кульбитом даже для него", - говорится в статье.

Отмечается, что результат переговоров в Джидде 11 марта может показаться необычайным изменением позиции Штатов, но "под поверхностью правда сложнее".

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"Несмотря на весь шум и ярость, Вашингтон, похоже, следует плану, опубликованному в прошлом году генералом Китом Келлоггом, ныне спецпредставителем Трампа на Украине. Это можно грубо резюмировать следующим образом: бить украинцев, пока они не согласятся на прекращение огня и мирные переговоры, а затем закручивать гайки русским, пока они не ответят взаимностью", - говорится в статье.

Утверждается, что президент РФ Владимир Путин не хочет ни прекращения огня, ни того, чтобы американское оружие и разведданные снова поступали в Киев.

"Его ответ? Приготовьтесь к новому уровню коварства… Он будет крайне неохотно соглашаться на прекращение огня в тот самый момент, когда его войска наконец-то наступят на украинский выступ в Курской области… В предпочитаемой Путиным последовательности прекращение огня было бы последним шагом, когда все остальное будет урегулировано, что позволило бы русским поддерживать каждую каплю военного давления, чтобы вырвать уступки из Украины на любых переговорах… Возможно, более вероятно, что Россия сделает вид, что принимает предложение, и сделает ровно столько, чтобы помешать Америке возобновить поддержку Украины, фактически нарушив перемирие и найдя способ обвинить Зеленского", - предположили в The Telegraph.

Переговоры в Саудовской Аравии 11 марта

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры между делегациями Украины и Соединенных Штатов Америки. Во время встречи представители стран достигли ряда важных договоренностей.

В частности, согласно совместному заявлению, Киев принял предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня с возможностью продления. Главным условием является принятие и одновременное выполнение прекращения огня Российской Федерацией.

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