Мы едины и будем сохранять это единство, отметила президент Еврокомиссии.

Президенту России Владимиру Путину не удалось разделить Европейский Союз, а наоборот происходит усиленное объединение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила во время своего выступления на внеочередном заседании Европарламента президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Более чем 30 стран, которые представляют половину экономики мира, объявили о санкциях против России. И если Путин хотел разделить ЕС, ослабить, разбить на куски международное сообщество, то он достиг абсолютно противоположного. Потому что мы объединены и абсолютно уверены, что мы победим. Мы едины и будем сохранять это единство", - отметила она.

Напомним, 28 февраля стало известно, что президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейский союз.

24 февраля президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину в ряде городов прогремели взрывы.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили РФ оказать помощь квазигосударствам.

Ряд стран Запада решили наказать Россию за новую агрессию против Украины и ввели санкции.

Вас также могут заинтересовать новости: