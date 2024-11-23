Сейчас вся надежда Европы на то, что Трамп, такой же "негодяй", как и Путин, как-то разрешит ситуацию.

Западный мир до сих пор так и не придумал, как поступить с Россией, которая нарушает все правила сосуществования в мире, имея при этом ядерное оружие. Об этом в авторской статье для The Guardian обозреватель международных новостей Саймон Тисдолл.

Комментируя последние действия Кремля, в частности принятие новой ядерной доктрины и показательный удар межконтинентальной ракетой по Днепру, журналист отмечает, что "Путин злой, но он не совсем сумасшедший". Именно поэтому, по мнению Тисдолла, Россия не пойдет на применение ядерного оружия, а продолжит прибегать к террору гражданского населения Украины и гибридным атакам против Запада.

По мнению журналиста, такое поведение России вызывает огромный вопрос, на который до сих пор не смог ответить Запад - что делать, когда великая мировая держава, государство с ядерным оружием, постоянный член Совета Безопасности ООН, страна, которая поклялась соблюдать Устав ООН, международные соглашения о правах человека и законы войны, становится негодяем?

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"Какой же иронией является мысль о том, что только другой негодяй - Трамп - может иметь шанс поставить ее на место", - пишет обозреватель.

Тисдолл отмечает, что Джо Байден имел шанс помочь Украине в 2021-2022 годах, но упустил его. Теперь его ракеты, противопехотные мины и дополнительные деньги, вероятно, пришли слишком поздно, чтобы повлиять на войну.

С другой стороны, по мнению обозревателя, "искаженная идея мира Трампа", которая, возможно, предусматривает сдачу россиянам четверти территории Украины и ее недопущение в ЕС и НАТО, выглядит все более привлекательной для Европы. Ведь европейские лидеры "не имеют представления о том, как обуздать открытую и скрытую российскую агрессию".

"Путин рассчитывает на то, что Европа, в перспективе покинутая США, боится уже не гибридной, а слишком реальной, тотальной войны с Россией больше, чем последствий предательства Украины. Циничный грубиян, каков он есть, будет продолжать тайно давить, испытывать, провоцировать и наказывать, пока что-то или кто-то не сломается - или пока Трамп его не выручит", - резюмирует Тисдолл.

Война в Украине: перспективы мира

Как писал УНИАН, Владимир Зеленский считает, что сейчас начинать мирные переговоры с Россией нет смысла, поскольку "сильные страны" до сих пор не пришли к согласию относительно того, каким должен быть справедливый мир. Также украинский президент убежден, что Путин сейчас провоцирует начало Третьей мировой войны

Также мы рассказывали, что Путин уже продумал свою стратегию на предстоящих переговорах и сейчас готовит "карты" для стола. Кремль пытается создать как можно больше угроз, чтобы потом на переговорах что-то выторговать за снятие этих угроз.

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