Американская разведка прогнозирует, что убийства тех, кто мешает Путину, с высокой вероятностью будут продолжаться.

Национальная разведка США составила отчет об убийствах политических оппонентов Путина за рубежом.

По запросу издания Bloomberg отчет был частично рассекречен. В рассекреченной части указан ряд убийств. Разведка сделала вывод, что эти убийства совершены российскими спецслужбами и с разрешения Путина.

Первым в списке стоит убийство в 2004 году в Катаре бывшего главы самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия Зелимхана Яндарбиева. Убийц - сотрудников российского ГРУ РФ Анатолия Белашкова и Василия Богачева, в Катаре приговорили к пожизненному, но потом их передали РФ, где они должны были сидеть за решеткой до конца жизни. Однако в 2005 году федеральная служба исполнения наказаний заявляла, что не знает, где эти люди.

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Затем идет убийство в 2006 году в Лондоне экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Он был отравлен радиоактивным полонием и умер от лучевой болезни. Следствие в Великобритании назвало непосредственным исполнителем убийства офицера Главного управления охраны РФ Андрея Лугового, который впоследствии стал депутатом Госдумы, а само убийство - спецоперацией ФСБ.

Также в списке упоминается убийство в 2012 году в Великобритании российского бизнесмена Александра Перепеличного. Он был ключевым информатором в деле об отмывании денег в Европе российскими чиновниками и был убит незадолго до того, как должен был свидетельствовать в суде. В отчете разведки США говорится, что его отравили, хотя британская полиция не нашла достаточных доказательств.

Также упоминается смерть в 2015 году луганского боевика, командира отряда "Бэтмен" Александра Беднова. Бронированный автобус, в котором ехал Беднов, расстреляли вооруженные люди. Беднов и его подчиненные перед этим отказались выполнять требования главарей "ЛНР".

Разведка США предположила, что Беднов и еще несколько видных главарей "Л/ДНР" были убиты по приказу Кремля, чтобы укрепить свой контроль на оккупированной части Украины.

В разведке США констатировали, что Кремль использует спецслужбы за рубежом для убийства тех, кого считает угрозой своему режиму. Там отметили, что кроме указанных убийств, есть и другие, но данных о них меньше. Американская разведка прогнозирует, что убийства тех, кто мешает Путину, с высокой вероятностью будут продолжаться.

Громкие убийства в РФ

Внутри самой РФ также хватает громких убийств, за которыми может стоять Кремль. Стоит вспомнить смерть Бориса Немцова - оппозиционера, который поддерживал Украину и был критиком путинского режима. Его застрелили 27 февраля 2015 года в центре Москвы неподалеку от Кремля.

А в октябре 2006 года была убита Анна Политковская - оппозиционная журналистка. Ее застрелили в подъезде своего дома в центре Москвы. Мотивы и заказчика преступления следствию установить не удалось. Одним из основных направлений ее работы была тема Чечни.

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