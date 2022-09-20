Что именно скажет в своем обращении развязавший войну президент России, пока неизвестно.

После сегодняшних новостей-анонсов по поводу "референдумов" в "ЛДНР" и на оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей ожидается заявление президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к Кремлю.

По информации российского издания, глава страны-агрессора Путин может выступить уже сегодня, 20 сентября, с заявлением о "референдумах" в "ЛДНР" и части Херсонской и Запорожской областей.

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Выступление ожидается до конца дня, что именно скажет развязавший войну президент России, пока неизвестно. Не было пока и комментария по этому поводу от пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Напомним, в "ЛНР" проголосовали за проведение с 23 по 27 сентября "референдума" о вхождении в состав РФ. Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что они проведут свой "референдум" в эти же дни.

На Херсонщине оккупанты также объявили о проведении "референдума" о присоединении к РФ.

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