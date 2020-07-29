В Кремле рассказали о здоровье Путина после общения с переболевшим COVID-19 Лукашенко

Вчера президент Беларуси заявил, что бессимптомно перенес коронавирусную инфекцию.

В Кремле заявили, что со здоровьем президента России Владимира Путина «все в порядке» после того, как он пообщался с президентом Беларуси Александром Лукашенко, накануне заявившем о перенесенном коронавирусе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Что касается нашего президента, то вчера мы уже отвечали, с ним все хорошо, здоровье в порядке, как вы видите, активно работает», - сказал Песков.

Он добавил, что по мере необходимости, по рекомендации врачей Путин тестируется на COVID-19.

Также пресс-секретарь добавил, что Беларусь не уведомляла Кремль о том, что у Лукашенко была коронавирусная инфекция. «Нет, мы не располагаем никакой информацией, ранее мы не слышали, не получали информацию о том, что Александр Григорьевич болел коронавирусом. В любом случае, все россияне, с которыми он общался, все живы и здоровы, все нормально», - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, уведомляла ли белорусская сторона Кремль о том, что Лукашенко болел COVID-19.

Как сообщал УНИАН, 28 июля Лукашенко заявил, что, по заключению медиков, он бессимптомно перенес коронавирусную инфекцию.

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