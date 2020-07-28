В Кремле говорят, что Лукашенко не говорил Путину, что болел COVID-19

В связи с регулярными встречами обоих президентов Песков также рассказал о состоянии здоровья самого Путина.

Президент России Владимир Путин ничего не знал о COVID-19 у белорусского главы Александра Лукашенко.

Об этом российским СМИ сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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По его словам, в России не были проинформированы о том, что Лукашенко переболел вирусом. В связи с регулярными встречами обоих президентов Песков также рассказал о состоянии здоровья самого Путина.

«Не волнуйтесь. У президента все нормально! Рабочий график продолжается», – ответил пресс-секретарь главы Кремля.

Как сообщал УНИАН, президент Беларуси Александр Лукашенко бессимптомно на ногах перенес коронавирус.

Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", - сказал глава Беларуси.

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