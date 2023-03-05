Никакой торговли булочками в России больше не будет, бизнес обяжут печь черствый хлеб для кормежки российских военных, отметил эксперт.

Лидер РФ Владимир Путин придумал новую формулу "военного положения" для российского бизнеса, который вскоре будет работать день и ночь для обеспечения "черствыми сухарями" российских солдат на фронте в Украине. Ранее диктатор впал в ярость из-за обидного прозвища, которое придумали для него "свои" же военные.

Как заявил политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман в эфире украинского марафона, диктатор днями ранее не просто так подписал указ о внешнем управлении в компаниях за срыв гособоронзаказа, впервые сославшись на военное положение.

По его мнению, Путин планирует заставить весь российский бизнес "пахать" на Минобороны РФ. Шейтельман пояснил, в чем заключается логика диктатора:

"Я думаю, что они придумают новую формулу, которая запретит, например, выезжать бизнесменам за пределы страны. Она обяжет их всех выполнять российский гособоронзаказ: "Торгуешь булочками? Ну, вот, теперь ты будешь делать черствый хлеб для российских солдат, и мы тебя не спросим, хочешь ты этого или нет. Ты будешь выполнять его в таких-то объемах и платить мы будем вот столько, и то, потом""

Путин подписал указ о внешнем управлении в компаниях

Напомним, что накануне лидер РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий во время "военного положения" отстранять акционеров предприятий, получивших гособоронзаказ в случае нарушения обязательств с их стороны, в частности, срыва поставок. Соответствующий документ 3 марта появился на госсайте российского правительства.

При этом "нарушителей" Путин собрался вычислять на основании предложений Минпромторга РФ. Именно оно будет управлять той или иной компанией, если та не выполнит гособоронзаказ путинской "военной машины".

В документе диктатор ссылается на военное положение, которое он ввел в октябре 2022 года на временно оккупированных Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Ранее в Офисе президента объяснили, на что надеется Путин в войне против Украины.

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