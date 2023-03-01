Михаил Подоляк отметил, что российский диктатор опирается на некоторые "козыри".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин пытается превратить нынешнюю войну в Украине в затяжную. При этом он указал, что российский диктатор опирается на ряд "козырей".

При этом он в своем Twitter он перечислил обстоятельства, на которые надеется Путин в войне с Украиной:

затягивание конфликта;

истощение западных экономик;

внутренние противоречия в Украине;

манипулятивные "антивоенные" акции в разных странах.

По его словам, целью российских акций за границей является продвижение нарративов о прекращении огня и отказе Украины от оккупированных территорий, что превращает войну в затяжной конфликт.

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Ситуация на фронте в Украине - что известно

Украинская авиация за прошедшие сутки, 28 февраля, нанесла три мощных удара по местам сосредоточения оккупантов. При этом на Бахмутском направлении военный 93-й бригады "Холодный Яр" сообщили о накоплении россиянами живой силы на окраинах города.

В свою очередь командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский отметил, что на штурм города-крепости Бахмута враг бросил самые подготовленные подразделения наемников ЧВК "Вагнера".

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