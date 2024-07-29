На празднование Дня Военно-морского флота прибыли представители 31 государства.

Правитель России Владимир Путин использовал празднование Дня Военно-морского флота, чтобы попытаться сформировать антизападную коалицию из ряда азиатских и ближневосточных стран.

Как сообщает Институт изучения войны, на параде в Санкт-Петербурге приняли участие корабли ВМС Китая, Алжира и Индии. При этом присутствующих представителей стран было значительно больше - 31 государство, среди которых Азербайджан, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Ливия, Мьянма, Сирия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и страны Южной Африки.

Аналитики обратили внимание на то, что заместитель министра обороны РФ Александр Фомин встретился с командующим ВМС Народно-освободительной армии Китая Ху Чжунмином и обсудил с ним сотрудничество между странами в военно-морской сфере.

Видео дня

Кроме того, похожую встречу он провел с командующим ВМС Мьянмы Вин Хтейном. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Малайзии Мухамадом Хасаном в Куала-Лампуре и договорился о расширении российско-малайзийских дипломатических контактов.

"Россия в последнее время активизировала сотрудничество с рядом этих государств, включая Венесуэлу, Кубу, Индию и Вьетнам", - добавляют эксперты.

Война в Украине - угроза из России

На фоне агрессивной позиции Кремля Великобритания рассматривает возможность разработать ракеты дальнего радиуса действия против ядерного оружия. Соответствующая дискуссия ведется на фоне опасений Европы, что правитель РФ Владимир Путин может быть готов применить такое оружие.

Reuters проанализировал, насколько опасны новые ракетные гонки между США и Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: