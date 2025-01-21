Телефонный разговор Си и Путина подтвердили в Кремле.

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонній разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила государственная телерадиовещательная компания Китая CCTV.

Позже телефонный разговор Си и Путина подтвердили в Кремле, отметив, что "Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции".

Как отмечают росСМИ, Си Цзиньпин в разговоре с Путиным заявил о "готовности в 2025 году вывести отношения Китая и России на новую высоту, противостоять внешней неопределенности".

В свою очереь Путин заявил, что "совместная работа России и Китая играет важную стабилизирующую роль в международных делах".

"Мы координируем наши шаги и на других многосторонних площадках – в Организации Объединённых Наций и её Совете Безопасности, ШОС, "Группе двадцати", АТЭС. Совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка, ведём работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом", заявил он.

Он также добавил, что Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа, удерживает первое место по поставкам нефти. Также, по его словам, рост товарооборота между Москвой и Пекином за 11 месяцев 2024 года составил более 7% и достиг более $220 млрд.