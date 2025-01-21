Путин заявил, что готов к переговорам с Трампом при условии капитуляции Украины, - ISW

Диктатор подчеркнул, что любое мирное урегулирование должно базироваться на "устранении первопричин" конфликта, что включает выполнение жестких требований России.

Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с США о войне, но при условии капитуляции Украины, говорится в отчете Института изучения войны.

20 января российский правитель созвал заседание Совета безопасности, на котором вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подтвердил готовность России к мирным переговорам с новой администрацией президента США Дональда Трампа.

Во время заседания диктатор подчеркнул, что любое мирное урегулирование должно базироваться на "устранении первопричин" конфликта, что, по его словам, включает выполнение жестких требований России.

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"Высокопоставленные чиновники Кремля, в частности Путин и Лавров, в течение последних недель неоднократно подчеркивали, что Кремль отказывается рассматривать любые компромиссы относительно требований Путина, выдвинутых в конце 2021 - начале 2022 года. Эти требования включают постоянный "нейтральный" статус Украины, ее невступление в НАТО, строгие ограничения на численность украинской армии и отстранение украинского правительства от власти", - отметили в ISW.

Кроме того, Путин заявил, что в 2021 году тогдашний президент США Джо Байден предлагал отложить вступление Украины в НАТО на 10-15 лет, но это не предотвратило российское вторжение, которое диктатор назвал "неизбежным из-за действий НАТО".

Перспективы окончания войны в Украине

Как писал УНИАН, РФ хочет захватить четыре области Украины до 2026 года, чтобы потом спокойно взяться за расчленение Европы. В Германии откровенно обеспокоены, что Россия наращивает свой военный потенциал явно за пределы своих потребностей в Украине.

Военный эксперт Павел Нарожный отмечает, что на самом деле проблемы с мобилизацией имеет не только Украина, но также и Россия. Однако Кремлю удается нивелировать проблему, заливая добровольцев деньгами. Если деньги кончатся, у России сразу возникнут проблемы на фронте.

Накануне инаугурации президент США Дональд Трамп снова публично пообещал закончить войну в Украине и заявил, что сразу после вступления в должность будет контактировать с российским диктатором Путиным.

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