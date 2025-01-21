Дональд Трамп не будет рассматривать варианты окончания войны, которые считались бы Путиным победой.

Президент США Дональд Трамп не захочет навязывать Украине окончание войны с компромиссом, который выглядел бы для мирового сообщества как победа кремлевского диктатора Владимира Путина, отмечает аналитик Sky News по безопасности и обороне Дебора Хейнс.

Она заявляет, что в таком случае Трамп может попробовать склонить лидера Кремля к заморозке фронта на текущих линиях фронта. Ведь Путин изначально стремился захватить всю Украину и установить марионеточное правительство, лояльное Москве.

"Нет никаких признаков, что он отказался от этих амбиций, хотя теперь ключевыми целями стали полный захват восточных регионов Донецка и Луганска в Донбассе, а также Херсона и Запорожья на юге, наряду с гарантиями, что Украина не вступит в НАТО", - говорится в материале.

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В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что он открыт к "замораживанию войны", но при условии, если Украина станет членом НАТО, чьи обязательства будут распространяться только на неоккупированные территории. Хотя этот вариант, по мнению Хейнс, является маловероятным.

"Тем не менее, возможно, можно будет договориться о компромиссе между Киевом и Москвой, который предусматривал бы размещение войск НАТО, включая британские силы, в Украине для обеспечения линии фронта, поддержания перемирия и предотвращения будущих атак со стороны России", - подчеркнула она.

Другие новости в контексте окончания войны в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что советник Трампа назвал три главных аспекта окончания войны в Украине. В частности, Майкл Уолтц заявил, что президент США "полон решимости закончить войну".

Кроме того, букмекеры уже начали принимать ставки о вероятности окончания войны Трампом в течение 3-месячного пребывания на посту президента США. Вероятность составляет 28%.

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