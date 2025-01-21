Дания не способна обеспечить надлежащий контроль над этой территорией, отметил американский президент.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США должны приобрести Гренландию из соображений международной безопасности, упомянув об угрозах со стороны России и Китая.

Об этом Трамп заявил, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома во время подписания ряда исполнительных указов в свой первый день в должности, пишет Politico. Трамп отметил, что Дания не способна обеспечить надлежащий контроль над территорией.

"Гренландия - замечательное место. Нам это нужно для международной безопасности. Я уверен, что Дания уступит, ведь им не хватает ресурсов для поддержания этой территории", - заявил Трамп.

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Он добавил: "Гренландия нужна не только нам, она важна для международной безопасности. Российские лодки, китайские военные корабли - они повсюду, а Дания не может это контролировать".

Трамп неоднократно подчеркивал необходимость приобретения Гренландии, называя это "абсолютной потребностью" для США, и не исключал возможности использования военной силы.

Эти заявления вызвали волну возмущения в Дании и Гренландии. Лидеры обеих территорий отметили, что Гренландия не может быть предметом захвата.

Богатая полезными ископаемыми Гренландия имеет стратегическое значение для безопасности и торговли, особенно в условиях роста интереса мировых держав к Арктике. На острове также расположена военная база США.

Хотя Трамп не упомянул Гренландию в своей инаугурационной речи, он продолжает уделять этому вопросу внимание. Президент также отметил, что его старший сын, Дональд Трамп-младший, посетил остров в начале месяца, назвав этот визит частью попыток наладить связи.

"Люди Гренландии недовольны Данией. Они, кажется, положительно относятся к нам", - сказал Трамп. "Наши представители, включая моего сына, были там две недели назад, и, похоже, мы им нравимся. Посмотрим, что будет дальше".

Трамп хочет получить контроль над Гренландией - что стоит знать

Напомним, что в конце 2024 года новоизбранный президент США Дональд Трамп высказал претензии на Гренландию. Он заявил, что остров необходим Штатам для "целей национальной безопасности и свободы во всем мире".

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде позже ответил, что остров не продается и не будет продаваться. Он заявил, что жители Гренландии не должны проиграть долгую борьбу за свободу.

Заявления Трампа вызвали недовольство в Дании, которая имеет контроль над островом. Однако сын новоизбранного президента США Дональд Трамп-младший совершил частный визит в Гренландию. По его словам, жители острова встретили американцев аплодисментами.

Республиканец Майкл Волц, которого Трамп назначил советником по вопросам национальной безопасности, объяснил, зачем США Гренландия. Он намекнул, что Вашингтон хочет получить доступ к природным ресурсам и "критическим" минералам острова.

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