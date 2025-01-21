Президент США Дональд Трамп заявил, что США должны приобрести Гренландию из соображений международной безопасности, упомянув об угрозах со стороны России и Китая.
Об этом Трамп заявил, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома во время подписания ряда исполнительных указов в свой первый день в должности, пишет Politico. Трамп отметил, что Дания не способна обеспечить надлежащий контроль над территорией.
"Гренландия - замечательное место. Нам это нужно для международной безопасности. Я уверен, что Дания уступит, ведь им не хватает ресурсов для поддержания этой территории", - заявил Трамп.
Он добавил: "Гренландия нужна не только нам, она важна для международной безопасности. Российские лодки, китайские военные корабли - они повсюду, а Дания не может это контролировать".
Трамп неоднократно подчеркивал необходимость приобретения Гренландии, называя это "абсолютной потребностью" для США, и не исключал возможности использования военной силы.
Эти заявления вызвали волну возмущения в Дании и Гренландии. Лидеры обеих территорий отметили, что Гренландия не может быть предметом захвата.
Богатая полезными ископаемыми Гренландия имеет стратегическое значение для безопасности и торговли, особенно в условиях роста интереса мировых держав к Арктике. На острове также расположена военная база США.
Хотя Трамп не упомянул Гренландию в своей инаугурационной речи, он продолжает уделять этому вопросу внимание. Президент также отметил, что его старший сын, Дональд Трамп-младший, посетил остров в начале месяца, назвав этот визит частью попыток наладить связи.
"Люди Гренландии недовольны Данией. Они, кажется, положительно относятся к нам", - сказал Трамп. "Наши представители, включая моего сына, были там две недели назад, и, похоже, мы им нравимся. Посмотрим, что будет дальше".
Трамп хочет получить контроль над Гренландией - что стоит знать
Напомним, что в конце 2024 года новоизбранный президент США Дональд Трамп высказал претензии на Гренландию. Он заявил, что остров необходим Штатам для "целей национальной безопасности и свободы во всем мире".
Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде позже ответил, что остров не продается и не будет продаваться. Он заявил, что жители Гренландии не должны проиграть долгую борьбу за свободу.
Заявления Трампа вызвали недовольство в Дании, которая имеет контроль над островом. Однако сын новоизбранного президента США Дональд Трамп-младший совершил частный визит в Гренландию. По его словам, жители острова встретили американцев аплодисментами.
Республиканец Майкл Волц, которого Трамп назначил советником по вопросам национальной безопасности, объяснил, зачем США Гренландия. Он намекнул, что Вашингтон хочет получить доступ к природным ресурсам и "критическим" минералам острова.