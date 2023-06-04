Речь идет о новой уголовной статье, над которой работает российская Госдума. Она предполагает до пяти лет лишения свободы за соответствующие "проявления".

Глава правозащитного проекта "Первый отдел" Дмитрий Заир-Бек оценил инициативу Госдумы РФ разработать новую уголовную статью, которая предполагает до 5 лет лишения свободы за проявления "русофобии".

Подробности по поводу того, чем она будет отличаться от уже существующих статей об "экстремизме", "иноагентах" и прочих нововведений в российском Уголовном Кодексе, направленных на притеснение россиян, эксперт рассказал в эфире телемарафона.

Он заявил, что этот законопроект не видел никто, кроме самих депутатов Госдумы и журналистов издания "Верстка" (они первыми опубликовали инсайд о планах разработать соответствующую статью), поэтому определить, что именно будет пониматься под "русофобией" - сложно.

"Однако если дела обстоять именно так, как написано и описано в материале "Верстки", то "русофобией" будет называться примерно все, что не подпадает под так называемую "генеральную линию партии". То есть, любое негативное высказывание о России, о россиянах, о чем-то, что связано с Россией, о политике, проводимой российскими властями, очень много чего, что раньше можно было отнести к разным статьям, теперь определят в одной", - указал правозащитник.

Заир-Бек отметил, что соответствующая повестка появилась в России далеко "не вчера". По меньшей мере, это всерьез стали обсуждать в мае на Петербургском международном юридическом форуме: "Там была сессия, отдельная сессия "Русофобия: нацизм XXI века. И каждый из этих "замечательных" спикеров высказывался о том, надо ли вводить какое-либо наказание за проявление русофобии", - заявил он.

По его мнению, эта статья в контексте перспективы попасть "за решетку" будет направлена на тех, кто живет в России, ведь уехавшим за границы уголовные статьи Путина больше не страшны.

"Их никто не посадит, не выгонит, не экстрадируют в России, потому что дело, возбужденное по подобной статье, будет заведомо политически мотивированным. Поэтому речи о том, что это как-то на них повлияет с этой точки зрения - нет. Однако у людей есть имущество, оставшееся в России, родственники, которые живут там, и к которым могут прийти с обысками, водить по допросам. Это все неприятно. Но в России, итак, миллион возможностей быть привлеченным к уголовной ответственности", - заключил Заир-Бек.

По большому счету, эта статья ни на что не повлияет, считает он.

Госдума РФ разрабатывает статью "о русофобии"

Напомним, что 28 мая заместитель главреда российского издания "Верстка" Алексей Левченко сообщил инсайд о том, что в РФ может появиться уголовная статья за проявление "русофобии". Над соответствующим законопроектом работает Госдума РФ, узнало издание от одного из авторов инициативы.

Левченко указал, что уголовные сроки будут вменять "за любое негативное высказывание в адрес России". Предполагается наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее с такой инициативой на Петербургском международном юридическом форуме выступили уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

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