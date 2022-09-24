По его словам, ничто так не волнует Путина, как собственное благосостояние.

Угрозы президента РФ Владимира Путина и российских пропагандистов в отношении ядерного оружия направлены исключительно на запугивание мира, однако сам глава РФ - не сумасшедший.

Об этом сказал директор по делам Европы и Евразии в Совете Нацбезопасности США 2001-2005 гг. Мэтью Брайза в эфире телеканала "Эспрессо".

"Ядерное оружие - это часть военной доктрины России, которая заключается в эскалации конфликта с целью деэскалации, то есть чтобы убедить оппонента, в готовности прибегнуть к столь неслыханного насилия, которое напугает противника и заставит его сдаться. Вот что сейчас делает Путин. Он не сумасшедший, нет. Он хорошо знает, что в случае применения ядерного оружия, есть риск, что у него закончится абсолютно все, включая его собственную жизнь", - подчеркнул Брайза.

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По словам дипломата, ничто так не волнует Путина, как собственное благосостояние.

"Его нынешние нарративы направлены исключительно на запугивание. Я не настроен оптимистично, потому что это ужасная война, которую нужно как можно быстрее закончить. Да, Путин хочет продолжения, однако долго продержаться ему не удастся. Очень показательным является увольнение более 200 бойцов, многие из которых - знаменитые азовцы. Это солдаты, за жизнь которых переживали все, и теперь они на свободе", - пояснил Брайза.

Россия угрожает ядерным оружием

В своем экстренном выступлении 21 сентября, посвященном объявлению частичной мобилизации в РФ, Путин сделал циничное заявление относительно ядерного оружия. Он заявил, что "роза ветров может развернуться" в сторону тех, кто угрожает России.

В то же время продолжают "сыпаться" угрозы со стороны российских пропагандистов. В одном из своих таких спичей Владимир Соловьев пригрозил ядерной войной всему миру.

"Если НАТО решит, что оно может размещать на наших границах все что угодно. Они сейчас будут все больше и больше навязывать американское оружие Украине... Украина сейчас возьмет и попадет по одной из наших ядерных станций, и понеслась. Процесс будет с такой скоростью неуправляемой, что мало никому не покажется. Жахнем, и ничего не будет", - заявил пропагандист.

Однако украинские военные эксперты уверены, что подобные выпады со стороны агрессора - не более чем ядерный шантаж, направлен на то, чтобы усадить Украину за стол переговоров и заставить ее согласиться на условия Путина.

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