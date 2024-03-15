Россия уже более десяти лет работает над созданием транспортного модуля с ядерной силовой установкой для использования в космосе.

Президент Владимир Путин призвал свое правительство найти средства на разработку плана создания космического корабля с ядерной силовой установкой. Как сообщает Bloomberg, это является частью усилий России по укреплению своей космической программы, несмотря на санкции, введенные Соединенными Штатами.

По словам Путина, Россия имеет "компетенции, которых нет в других странах, но нужно уделить особое внимание, чтобы их развивать".

Отмечается, что на сегодняшний день не было ни одной космической демонстрации ядерного теплового двигателя. Россия уже более десяти лет работает над созданием транспортного модуля с ядерной силовой установкой для использования в космосе.

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В прошлом году Министерство обороны США и НАСА выбрали Lockheed Martin Corp. для проектирования и разработки первого ядерного термоядерного ракетного двигателя, который будет испытан в космосе, в рамках программы под названием DRACO.

Существует прецедент использования ядерной энергии в космических миссиях и в других отдаленных районах Земли. Так, США использовали плутоний-238 в качестве источника питания для компьютеров, научных приборов и другого оборудования на космических миссиях, в то время как Россия использовала другие радиоактивные материалы для питания удаленных маяков и атомных подводных лодок.

Попытки России покорить космос

Ранее сообщалось, что первая попытка РФ после развала СССР осуществить посадку аппарата на Луну потерпела поражение - спутник "Луна-25", который должен был приземлиться на южный полюс Луны, 20 августа 2023 года столкнулся с его поверхностью и прекратил свое существование.

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