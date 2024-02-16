Российские СМИ сообщают о смерти Алексея Навального. Якобы, отрыв тромба произошел во время прогулки и "главный критик Путина" умер. Естественно, в колонию направлена комиссия, естественно, будет расследование. Под шумок могут даже снять Гостева (полковник МВД РФ), который является представителем "московских ментов", заменить на кого-то из окружения Золотова (первый замминистра МВД – главнокомандующий внутренними войсками МВД РФ) либо Бортникова (директор ФСБ РФ).

Но суть не в этом, а в логике политического процесса внутри России. Если тезисно:

1. Активность Навального сделала невозможным усиление "идеологической" оппозиции в РФ. Навальный говорил о коррупции в окружении царя, но не ставил под вопрос существование системы. Не создавал альтернативы.

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2. Но тезисы Навального зашли широко и возникло организационное ядро, которое могло переродиться в "не одобренную в Кремле" политическую партию. Не системную.

3. Навальный был изолирован. Его структуры, по большей части, разгромлены. Но вакуум надо было заполнять и появились (на поле оппонентов) подконтрольные "Новые люди" с Нечаевым.

4. Тем не менее, Навальный оставался неким символом. В том числе - протестов против Кремля. При этом, на данном отрезке времени, не имея ресурсов для организации протестов внутри страны

5. Перед выборами, в процессе сбора подписей происходит мобилизация части либерального электората в городах (кейс Надеждина).

6. Навальный умирает. То есть, живого символа нет. Остальные или подконтрольны (включая Надеждина), или за границей.

И тут, независимо от причин смерти, имеем событие, произошедшее в нужное время

Для понимания, стоит вспомнить кейс Пригожина. Это - демонстрация способности и права царя убивать тех, кто может стать угрозой. Даже не ему лично (Пригожин был лоялен Путину до конца), а быть неким возмутителем спокойствия.

Окружение Путина тогда это приняло. То есть, приняло право царя казнить даже лояльных, но не управляемых.

2024 год - это выборы именно царя, а не президента. И тут смерть Навального становится знаком, что царь может убрать (повторю, независимо от реальных причин) и символа оппозиции. Причем, вариант убийства посчитают наиболее вероятным как противники, так и сторонники (сторонники при этом будут говорить на публику привычное "нет доказательств").

Суть в другом - царь может делать, что захочет. И это - наилучшая демонстрация "силы" во внутриполитической повестке перед выборами

Естественно, если ближайшая неделя пройдет спокойно (а вероятность реально массовых протестов невелика - популярность Пригожина перед смертью была выше сегодняшней популярности Навального, а группа поддержки – люди, знающие, что такое оружие и что такое госпереворот).

Поэтому имеем подтверждение ставки Путина на формат царя с удержанием населения в послушании за счет страха, а не "любви". С другой стороны, для России привычно и бояться, и любить одновременно.

Игар Тышкевич,политический аналитик Украинского института будущего