Суверенитету Беларуси пока ничего не угрожает, ведь президент России Владимир Путин пытается максимально отстраниться от ситуации в соседней стране.
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Такое мнение в эфире канала "Украина 24" выразил белорусский политолог Александр Федута.
"Совершенно очевидно, что Путин делает все, чтобы его не втянули во внутрибелорусский политический конфликт, он всячески отмежевывается от Лукашенко, учитывая то, что ему пришлось-таки поздравить его с избранием, мы помним, что в свое время он и Виктора Януковича дважды поздравлял", — сказал он.
По мнению эксперта, Путин о чем-то будет договариваться уже с новым руководством Беларуси.
"По моему мнению, суверенитету Беларуси ничего не грозит, потому что Путин трезво понимает, что любое решение, которое сейчас подпишет Лукашенко, будет обжаловано, и ему это не нужно. Ему нужны развязанные руки для того, чтобы он мог вести диалог с будущим руководством Беларуси. Другое дело, что Путин делает все для того, чтобы Лукашенко как можно скорее ушел, он не может допустить его свержения", — сказал он.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.
- 13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.
- 15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.
- 17 сентября Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах и признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Александра Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.
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