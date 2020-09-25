Белорусский политолог озвучил свое видение ситуации в его стране.

Суверенитету Беларуси пока ничего не угрожает, ведь президент России Владимир Путин пытается максимально отстраниться от ситуации в соседней стране.

Читайте такжеПосле "инаугурации Лукашенко" белорусы в ярости, на выходных может произойти "что-то грандиозное" - блогер

Такое мнение в эфире канала "Украина 24" выразил белорусский политолог Александр Федута.

"Совершенно очевидно, что Путин делает все, чтобы его не втянули во внутрибелорусский политический конфликт, он всячески отмежевывается от Лукашенко, учитывая то, что ему пришлось-таки поздравить его с избранием, мы помним, что в свое время он и Виктора Януковича дважды поздравлял", — сказал он.

По мнению эксперта, Путин о чем-то будет договариваться уже с новым руководством Беларуси.

"По моему мнению, суверенитету Беларуси ничего не грозит, потому что Путин трезво понимает, что любое решение, которое сейчас подпишет Лукашенко, будет обжаловано, и ему это не нужно. Ему нужны развязанные руки для того, чтобы он мог вести диалог с будущим руководством Беларуси. Другое дело, что Путин делает все для того, чтобы Лукашенко как можно скорее ушел, он не может допустить его свержения", — сказал он.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.

15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк