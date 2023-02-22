Сообщается, что кремлевский диктатор прошел медицинское обследование.

Здоровье Путина ухудшается, на днях у него случился рецидив серьезного заболевания. Об этом со ссылкой на собственные источники, связанные с Кремлем, сообщает издание Express.

Как сообщается, Владимир Путин прошел "очередное медицинское обследование", пока президент США Джо Байден был в Киеве.

Также согласно сообщениям российского телеграм-канала "Генерал СВР", у кремлевского диктатора случился рецидив, теперь 70-летнему президенту придется пройти лечение в начале марта, что повлияет на его способность руководить Россией в условиях войны.

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Как сообщается, недавнее лечение не дало ожидаемых результатов и назначено новое, по результатам обследования, которое начнется 5 марта.

Издание отмечает, что эти заявления невозможно проверить. Они являются лишь последними в длинной череде комментариев, предполагающих, что у Путина могут быть проблемы со здоровьем.

Что известно о здоровье Путина - последние данные

Слухи о неизлечимой болезни Путина ходят уже давно. Так, в прошлом году экс-агент КГБ рассказал, что паранойя и боязнь предателей сводят Путина с ума.

В СМИ распространяется информация, что состояние здоровья Путина резко ухудшается. В частности, ему приписывают рак и болезнь Паркинсона.

Вместе с тем, некоторые эксперты утверждают, что Путина специально выдают за смертельно больного. Цель таких "вбросов" - внушить противникам, что против Путина не имеет смысла проводить какие-то серьезные специальные операции, раз он и так умрет или потеряет власть.

Журналист Дмитрий Гордон также считает, что разговоры о болезни Путина - вброс ФСБ.

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