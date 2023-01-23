Скибицкий заявил, что только поэтому Путин все еще жив.

За здоровьем президента Российской Федерации Владимира Путина следят лучшие западные врачи.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий в интервью Delfi. У него спросили, может ли украинская разведка подтвердить слухи, что Путин вот-вот умрет. Так, генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж еще в нулевые годы заявлял, что Владимир Путин серьезно болен.

"К сожалению, Путина лечат лучшие западные врачи, поэтому он до сих пор живет. Лечили бы российские - все закончилось бы быстрее", - ответил Скибицкий.

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Здоровье Путина: что известно

Еще в ноябре 2022 года Ольга Курносова заметила у Путина подозрительный кашель и обратила внимание на пластырь на его руке диктатора. В то же время российский политолог и обозреватель Валерий Соловей заявил, что состояние здоровья кремлевского диктатора Владимира Путина "резко ухудшается", что он страдает рядом критических заболеваний.

В ГУР уверены, что Путин болен раком. В начале января Буданов выразил надежду на скорую смерть кремлевского диктатора еще до окончания войны.

После того, как Путин посетил рождественскую службу и стоял в соборе "в гордом одиночестве", россияне в сети устроили настоящие дискуссии. Они спорят по поводу того, настоящий Путин не болеет то их президент и куда делась массовка.

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