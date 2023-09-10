7 человек забросали польских патрульных камнями.

Около 21:00 группа из 7 человек в белорусской форме и в масках, находившаяся со стороны Беларуси забросала польских патрульных камнями.

Об этом сообщает Пограничная служба Польши в Twitter, отметив при этом, что у людей были фонарики, которыми они ослепляли польских патрульных.

"У людей были рогатки и фонарики, которыми они ослепляли польских патрульных", - говорится в сообщении. Отмечается, что никто не пострадал.

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Провокации на границе

1 сентября белорусская сторона заявила, что якобы польский вертолет нарушил границу Беларуси. Белорусские пограничники якобы зафиксировали нарушение воздушного пространства страны со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области, в районе польского села Мостовляны.

Отмечалось, что польский вертолет Ми-24, 1 сентября нарушил границу и "залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно".

В Польше назвали провокацией и ложью заявления белорусской стороны о том, что польский вертолет нарушил границу Беларуси. Представитель ОК Вооруженных сил Польши Яцек Горишевский отметил, что все записи с радиолокационных устройств на вертолете однозначно указывают на то, что такого нарушения не было.

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