Вывезут на дороги тракторы и сельхозтехнику.

В среду, 24 января, фермеры проведут протест в более чем 150 местах по всей стране. Протестующие должны вывести на дороги тракторы и сельхозтехнику, между прочим, в знак протеста против расширения беспошлинного импорта агропродовольственной продукции из Украины. Они также требуют пересмотра общей аграрной политики ЕС.

Большинство протестов начнется около полудня. В Западнопоморском воеводстве фермеры появятся в более чем 20 местах, сообщает "Польское радио".

Они сообщают, что не собираются надолго блокировать дороги, а будут собираться на видных местах, чтобы привлечь внимание.

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"На этот раз мы не хотим усложнять водителям день", – заявил активист "Солидарности фермеров" Станислав Барна.

По его словам, польские фермеры предъявляют те же требования, что и фермеры в Европе. Это ограничение на импорт агропродовольственной продукции из Украины и других стран вне ЕС, которая не соответствует стандартам блока. А также выход из программы Green Deal.

Польские протесты на границе

Польские перевозчики в начале ноября 2023 года устроили забастовку на пограничных переходах с Украиной, выдвинув ряд требований, среди которых отмена "транспортного безвиза".

В январе 2024 года польские перевозчики, которые с ноября блокировали пограничные переходы с Украиной, достигли согласия с правительством Польши относительно некоторых требований и приостановили свой протест.

В конце концов 16 января перевозчики Польши завершили блокирование границы перед пунктами пропуска "Краковец" и "Рава-Русская". Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.

Потом было восстановлено движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск".

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