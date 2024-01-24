По словам министра, протест аграриев не направлен против Украины.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский отметил, что масштабные забастовки польских аграриев, которые они объявили 24 января, не являются каким-то уникальным событием, ведь похожие акции происходили в течение последних двух недель и в других европейских странах. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

"Пример Румынии. Они по очереди бастовали на границах всех стран, потом были у нас. Они имеют четырнадцать требований, которые выдвинули румынскому правительству, ни одно из них напрямую не связано с Украиной. Эти требования связаны с транспортом, сертификацией, передвижением внутри страны, перераспределением дотаций", – заявил Николай Сольский.

Забастовка польских фермеров, по его словам, также имеет внутренние причины и не направлена против Украины.

Видео дня

Плановое сокращение европейских дотаций происходит на фоне падения цен и усиления конкуренции на мировом рынке. Все это, по мнению Николая Сольского, толкает фермеров из стран ЕС к протестам и накладывает отпечаток на европейско-украинские взаимоотношения.

Масштабная польская забастовка

Датой проведения очередной акции польские фермеры выбрали 24 января. Демонстрации проходят более чем в 150 местах по всей стране.

Ключевым требованием фермеров является остановка "бесконтрольного импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и других стран за пределами ЕС, которые не придерживаются европейских стандартов". Еще одно требование – пересмотр общей европейской политики в сфере сельского хозяйства.

Похожие протесты происходили в Польше в прошлом году. Еще в ноябре перевозчики начали блокировать пограничные переходы с Украиной. В январе они достигли соглашения с польским правительством и разблокировали пункты пропуска.

Вскоре самый большой пункт пропуска на границе с Украиной – "Ягодин-Дорогуск" – возобновил работу.

Вас также могут заинтересовать новости: