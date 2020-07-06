В США освободили под залог одного из экс-полицейских по делу об убийстве Флойда
В США освобожден под залог один из бывших полицейских Ту Тао, который проходит по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.
Мужчина обвиняется в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Его освободили под залог в размере $750 тысяч, сообщает НВ со ссылкой на Fox 9.
Теперь экс-полицейский обязан являться по вызову судьи и следователя и не вступать в контакт с родными погибшего.
Залог также внесли еще за двух бывших полицейских, которые проходят по аналогичным обвинениям.
Обвиняемый непосредственно в убийстве афроамериканца Дерек Шовен остается под стражей.
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Напомним, 46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб 25 мая в Миннеаполисе сразу после того, как его задержали при попытке расплатиться в магазине купюрой, которую продавцы считали фальшивой.
Один из полицейских прижал его к асфальту, надавив коленом на горло. Флойд заявлял, что не может дышать, после чего ему вызвали скорую помощь.
Позже мужчина скончался в больнице. Согласно результатам вскрытия, смерть наступила в результате "механической асфиксии".
Сразу после инцидента во многих американских городах вспыхнули уличные протесты, местами с погромами и актами вандализма.
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