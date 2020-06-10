Катафалк с лошадьми и золотой гроб: в США завершилось прощание с Джорджем Флойдом (фоторепортаж)

После церемонии прощания тело Флойда «последнюю милю» провезли к кладбищу на катафалке, который запрягли лошадьми.

В США попрощались с Джорджем Флойдом, который скончался 25 мая после того, как был задержан полицией в Миннеаполисе. Его смерть вызвала волну протестов в стране и мире против неправомерных действий полиции.

Об этом сообщает Громадськесо ссылкой на CNN.

Церемония прощания состоялась в родном городе Флойда Хьюстоне, штат Техас, в церкви The Fountain of Praise. Службу транслировали онлайн.

Члены семьи Флойда пришли в церковь в одежде белого цвета. Речи произнесли священнослужители, родственники погибшего, а также чиновники, члены палаты представителей и правозащитники.

Выступил на похоронах с помощью видеотрансляции и бывший вице-президент США Джо Байден.

«Мы не можем отворачиваться. Мы не должны отворачиваться. Мы не можем оставить это, думая, что мы снова можем отвернуться от расизма, от системных злоупотреблений, которые все еще преследуют американскую жизнь», — сказал Байден.

После церемонии прощания тело Флойда «последнюю милю» провезли до кладбища на катафалке, который запрягли лошадьми. Мужчину похоронят рядом с его мамой на кладбище Houston Memorial Gardens в городе Перленд.

Читайте такжеNew York Times: Россия цепляется за убийство Флойда как за доказательство лицемерия США

Как сообщал УНИАН, 25 мая в городе Миннеаполис при задержании полицией погиб афроамериканец Джордж Флойд. В задержании участвовали четверо полицейских. Применение силы правоохранителями привело к удушению и смерти Флойда.

Его гибель вызвала протесты как в Миннеаполисе, так в и других городах США, переросшие в массовые беспорядки и погромы.

6 июня командующий Национальной гвардией округа Колумбия Уильям Уокер сообщил в интервью телекомпании СNN, что в Вашингтоне находятся около 3,9 тыс. бойцов, мобилизованных из 11 штатов для поддержки 1,2 тыс. коллег из столичной гвардии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram