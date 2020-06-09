Суд назначил залог в миллион долларов для экс-полицейского, задушившего Джорджа Флойда

Обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда экс-полицейский сможет выйти на свободу под залог в миллион долларов, постановил суд в Миннеаполисе.

Суд в Миннеаполисе в понедельник, 8 июня, определил меру пресечения в виде залога в размере одного миллиона долларов для бывшего американского офицера полиции Дерека Шовина, которого обвиняют в убийстве Джорджа Флойда во время его задержания.

При этом подозреваемый согласился на ряд условий суда в случае внесения за него залога в указанном размере и освобождения из-под стражи. В частности, Шовин не будет иметь права контактировать с членами семьи Флойда, не будет иметь права работать в сфере безопасности, обеспечения правопорядка, обязан будет сдать оружие и не сможет покидать пределы штата Миннесота, информирует DW.

В понедельник Дерек Шовин, обвиняемый в убийстве второй степени, впервые предстал перед судом посредством видеосвязи, находясь в предварительном заключении в тюрьме Миннесоты. Следующее судебное слушание запланировано на 29 июня.

Читайте такжеВ США хотят значительно ограничить полномочия полиции

Напомним, что 8 июня - 13-й день протестов в США. За это время настроения непримирения разрослись далеко за пределы страны. Сотни тысяч людей выходят на улицы против расизма и произвола полиции. Почти две недели на всей территории США продолжаются акции протеста в поддержку погибшего 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Всего в столкновениях с полицией и во время погромов погибли по меньшей мере одиннадцать человек. Раненых – десятки, среди них копы. Задержанных - уже более девяти тысяч человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram