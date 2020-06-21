"Cвихнувшаяся толпа леваков": Трамп прокомментировал протесты в США

Американский лидер подчеркнул, что агрессивные действия протестующих нарушают все ценности американского народа.

Президент Америки Дональд Трамп отметил, что протестующие Black Lives Matter - люди, которые разрушают историю и прекрасные памятники.

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Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на заявление американского президента во время своего первого предвыборного ралли в Техасе.

"Они пытаются снести наши статуи и наказать, преследовать любого, кто не согласен с их требованием абсолютной власти. Мы не согласны, поэтому мы и здесь", - заявил Трамп под овации толпы.

Американский лидер подчеркнул, что подобные действия нарушают все ценности американского народа.

"Эта жестокая кампания цензуры и исключения нарушает все, что мы ценим как американцы. Они хотят снести наше наследие, чтобы ввести свой новый агрессивный режим. Они хотят лишить финансирования и распустить наши полицейские департаменты", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 мая в городе Миннеаполис при задержании полицией погиб афроамериканец Джордж Флойд. В задержании участвовали четверо полицейских. Применение силы правоохранителями привело к удушению и смерти Флойда.

Его гибель вызвала протесты как в Миннеаполисе, так в и других городах США, переросшие в массовые беспорядки и погромы.

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