Уличные протесты не заставят отказаться от власти автократа, который развязал войну, чтобы поднять свой рейтинг, но некоторые признаки говорят о медленном приближении конца российского режима.

В прошлом веке было только два момента, когда разрушительный маятник сносил политический режим в России. В 1917 году большевистский переворот покончил с шаткой монархией. А потом в 1991 году неудачный переворот, организованный "ястребами" среди марксистов-ленинистов против реформатора Михаила Горбачева, ускорил распад СССР.

Читайте такжеAtlantic Council: Путин-отравитель - меткое прозвище, и Украина знает об этом лучше всехСможет ли волна протестов, охватившая Россию на протяжении последних недель, снести режим Владимира Путина? Об этом на страницах Globe and Mail пишет профессор международных дел Университета Нью-Скул в Нью-Йорке Нина Хрущева. По ее мнению, это вряд ли произойдет. Она отмечает, что в отличие от протестов в 2011-2012 годах, которые охватили Россию после третьей инаугурации Путина, нынешнее движение имеет харизматичного и симпатичного лидера.

Алексей Навальный был не только неутомимым антикоррупционным активистом на протяжении последних лет. Он вернулся из Германии, где он лечился после неудачной попытки Кремля убить его с помощью яда "Новичок", чтобы продолжить противостояние против режима Путина. Но в отличие от сумеречных периодов царизма и СССР, нынешний режим в Кремле не шаткий.

"Путин потратил последнее десятилетие на консолидацию полицейского государства и готов использовать все возможные инструменты, чтобы сохранить власть. Лидера, который вторгся в Украину и незаконно аннексировал Крым в 2014 году только для того, чтобы улучшить свой рейтинг, и в прошлом году протолкнул поправки в конституцию, чтобы остаться президентом до смерти, нельзя заставить отказаться от власти с помощью протестов по выходным", - говорится в статье.

Однако, в том, как Путин преследует Навального, его соратников и сторонников, есть кое-что особенно чрезмерное и даже нерациональное. Полиция уже задержала тысячи человек, включая журналистов, прибегая к жестокости. Правительство заблокировало социальные сети, потому что они якобы разжигают беспорядки.

Читайте такжеReuters: В оппозиции России начался раскол из-за "национализма" НавальногоМежду тем, подконтрольные Кремлю телеканалы бесконечно восхваляют Путина, а также изо всех сил стараются дискредитировать протесты. Правительство создало неудобства для граждан, закрыв центр Москвы и остановив весь транспорт, который туда направлялся. Но при этом власти пытаются всех убедить, что в этом виноват Навальный. Правительство же хочет, чтобы "мирные прохожие могли ходить по магазинам в выходные. А вот участники протестов, которые "нарушают закон", будто "террористы", добиваются срыва "нормальной" жизни.

По логике Кремля, когда иностранные лидеры, журналисты и дипломаты выражают поддержку оппозиции, они тем самым доказывают, что Навальный - это приспешник глобального заговора, нацеленной дестабилизировать Россию. МИД РФ даже недавно выслал трех европейских дипломатов за якобы участие в протестах в поддержку Навального.

Кремль относится к самому оппозиционеру, как к врагу государства. Суд над Навальным напоминал сталинские показательные судилища 1930-х годов. Отличие было лишь одно: Навальный не капитулировал перед диктатором и не сознался во всех своих "преступлениях". Во время слушания Навальный критиковал беззаконие в России и называл свой приговор нелегитимным.

Более того, Навальный недавно опубликовал видео, в котором обвинял Путина в использовании награбленного богатства, чтобы построить дворец на побережье Черного моря за миллиарды долларов. Россиян не удивляет, что их лидер коррумпирован. Но Навальный постоянно указывает на масштабы богатства, которое приобретается с помощью коррупции. Таким образом, атаки оппозиционера напрямую подрывают Путина. С этой точки зрения, Навальный - не аналог троцкистов, которых преследовал Сталин, он - сам Троцкий. А значит его нужно "зачистить".

Читайте такжеThe Economist: ЕС придется снять "розовые очки" и увидеть реальную РоссиюСтрах Путина - это возможность того, что уже начался очень медленный дворцовый переворот. После аннексии Крыма западные санкции душат российскую экономику, усиливая недовольство среди политических элит страны, которые потеряли доступ к своим счетам в швейцарских банках и элитных вилл в Италии.

"Теперь, вполне возможно, они стремятся свергнуть Путина, так как Никиту Хрущева в 1964 году. А униженного Путина будет легче устранить, чем популярного. Появление мистиков и проповедников, обещающих четкие ответы, лишь доказывает, что окостеневший режим в России начинает уничтожать сам себя", - говорится в статье.

Самопровозглашенный святой Григорий Распутин помог разрушить гнилую имперскую монархию. В 1980-х, когда советская империя нуждалась в реформах, телевизионные психиатры были на подъеме. Сегодня политические шаманы всех мастей: от коммунистов до националистов, - становятся влиятельными. Они предвещают неминуемую смерть Путина, предупреждают о западном или китайском перевороте, сплетничают, что Навальный - якобы на самом деле проект российских спецслужб, вышедший из-под контроля.

Вместе с тем, реакция Кремля на протесты показали, что Путин и государство - это одно и то же. Это делает его свержение особо тяжелой задачей, по крайней мере пока.

Что известно о задержании и аресте Навального в России

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок в 3,5 года на реальный по делу"Ив Роше". Всего Навальный, в соответствии с решением, должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

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Перевод: Лесь Дымань