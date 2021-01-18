Навального арестовали на 30 суток / instagram.com/navalny
В подмосковных Химках суд арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток.
Срок содержания Навального под стражей установлен до 15 февраля.
После решения суда Навальный обратился к своим сторонникам з призывом выходить на улицы.
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Возвращение Навального в Россию
- Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления прошлым летом.
- Его самолет должен был приземлиться в аэропорту «Внуково», но был перенаправлен в «Шереметьево».
- Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.
- В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию в качестве условно осужденного за преступление.
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