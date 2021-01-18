Навального арестовали на 30 суток / instagram.com/navalny

В подмосковных Химках суд арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток.

Срок содержания Навального под стражей установлен до 15 февраля.

После решения суда Навальный обратился к своим сторонникам з призывом выходить на улицы.

Читайте такжеСуд над Навальным устроили прямо в отделе полиции (видео)

Возвращение Навального в Россию

  • Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления прошлым летом.
  • Его самолет должен был приземлиться в аэропорту «Внуково», но был перенаправлен в «Шереметьево».
  • Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.
  • В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию в качестве условно осужденного за преступление.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк