Навального арестовали на 30 суток: оппозиционер призвал россиян выходить на улицы (видео)

Срок содержания Навального под стражей установлен до 15 февраля.

В подмосковных Химках суд арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток. Срок содержания Навального под стражей установлен до 15 февраля. После решения суда Навальный обратился к своим сторонникам з призывом выходить на улицы. Читайте такжеСуд над Навальным устроили прямо в отделе полиции (видео) Возвращение Навального в Россию Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления прошлым летом.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту «Внуково», но был перенаправлен в «Шереметьево».

Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию в качестве условно осужденного за преступление. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Андрей Василюк

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