В Брюсселе критикуют российские власти за масштабные задержания протестующих.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил действия российских силовиков против участников мирных акций протеста в России.

Об этом Боррель написал в Twitter.

Он подчеркнул, что люди должны иметь право на демонстрации, не боясь при этом репрессий.

"Выражаю сожаление по поводу массовых задержаний и непропорционального использования силы против протестующих и журналистов в России, которые вновь произошли сегодня. Люди должны иметь возможность реализовать свое право на демонстрации, не боясь репрессий. Россия должна выполнять свои международные обязательства", - написал он.

Протесты в России: что нужно знать

Протесты в России начались после ареста оппозиционного политика Навального. 17 января он вернулся в Россию из Германии, где восстанавливался после отравления. На пограничном контроле в аэропорту «Шереметьево» политика задержали, а на следующий день арестовали на 30 суток.

23 января в России акции протеста прошли почти в 200 городах. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», по итогам акций были задержаны 4 тыс. 033 человека.

31 января акции прошли по всей России.

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Автор: Олег Давыгора