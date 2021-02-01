Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил действия российских силовиков против участников мирных акций протеста в России.
Об этом Боррель написал в Twitter.
Он подчеркнул, что люди должны иметь право на демонстрации, не боясь при этом репрессий.
"Выражаю сожаление по поводу массовых задержаний и непропорционального использования силы против протестующих и журналистов в России, которые вновь произошли сегодня. Люди должны иметь возможность реализовать свое право на демонстрации, не боясь репрессий. Россия должна выполнять свои международные обязательства", - написал он.
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Протесты в России: что нужно знать
Протесты в России начались после ареста оппозиционного политика Навального. 17 января он вернулся в Россию из Германии, где восстанавливался после отравления. На пограничном контроле в аэропорту «Шереметьево» политика задержали, а на следующий день арестовали на 30 суток.
23 января в России акции протеста прошли почти в 200 городах. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», по итогам акций были задержаны 4 тыс. 033 человека.
31 января акции прошли по всей России.
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