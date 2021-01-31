В центр Москвы стянули силовиков, Лубянка оцеплена.

В России сегодня проходят новые акции в поддержку политзаключенного Алексея Навального. Первые митинги стартовали на дальнем востоке страны и в Сибири, их участников задерживают.

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Как сообщает «Медуза», ссылаясь на российские СМИ, к этому часу задержаны уже 93 человека. Во Владивостоке задержаны минимум 57 человек, там протестующие водили хоровод на льду Амурского залива. К ним выдвинулся катер на воздушной подушке с полицейскими, но заглох рядом с активистами.

В Новосибирске около тысячи человек принимают участие в шествии. Акции оппозиции состоялись в Томске, Иркутске, Якутске и Харабовске.

Сторонники Навального анонсировали на сегодня митинги в 142 городах. . Еще десятки акций солидарности пройдут за рубежом.

В Москве протестующие собираются в полдень на Лубянке и Старой площадях, а в Петербурге — на Невском проспекте. Лубянку, назначенную точкой сбора оппозиции в Москве, оцепили еще накануне вечером.

Акции в поддержку Навального: детали

Сторонники российского оппозиционного политика Алексея Навального запланировали в воскресенье 31 января провести акции на центральных площадях 53 российских городов. Начало митингов в 12:00.

В Москве сторонники оппозиционера планируют собраться на Старой площади, а также на Лубянской площади, где расположена штаб-квартира ФСБ.

Накануне в Москве по новому делу задержали пресс-секретаря российского оппозиционного политика Алексея Навального Киру Ярмыш.

23 января в российских городах прошли первые после возвращения Навального в РФ акции протеста. Крупнейшие акции проходили в Петербурге и Москве. Там, по разным оценкам, собралось до 40 тыс. человек. Чтобы помешать протестам, на улицы вывели ОМОН и Росгвардию, подтянули бронетехнику и даже блокировали связь. В городах жестоко задерживали людей, применяя к ним силу.

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Автор: Дмитрий Захаров