20-тысячный митинг в Париже закончился беспорядками, полиция применила слезоточивый газ (фоторепортаж)

Разъяренные демонстранты начали забрасывать полицию камнями и возводить баррикады.

Примерно 20 тысяч активистов вышли на улицы Парижа 2 июня. Они протестовали против расизма и жестокости со стороны полиции. Масштабный митинг был реакцией на смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Несмотря на запрет демонстраций, объявленную парижским полицейским управлением, люди вышли на протест. Не обошлось без столкновений. Об этом сообщает Канал 24 со ссылкой на Le monde.

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Митингующие собрались перед парижским судом. Они держали в руках таблички с надписью "Антирасизм", "Черные жизни также имеют значение", "Нет справедливости, нет мира", а также символические слова "Я не могу дышать". Именно их в момент жесткого задержания повторял Джордж Флойд.

Уже вечером в городе ситуация начала накаляться, в какой-то момент полиция применила слезоточивый газ. Разозлившись, некоторые демонстранты начали блокировать полицейские машины. Еще позже начали забрасывать полицию камнями, с него же начали возводить баррикады.

Также демонстранты напомнили про темнокожего француза Адаме Траоре, который умер в 2016 году вскоре после ареста. До сих пор неизвестны обстоятельства его смерти, поэтому французы начали сравнивать его историю с гибелью Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе.

Как сообщал УНИАН, 25 мая в Миннеаполисе 46-летний афроамериканец Джордж Флойд умер после задержания полицией города. Один из копов придавил его шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз повторял, что задыхается. В конце концов он потерял сознание, а впоследствии умер.

Четырех полицейских уже уволили. Главному подозреваемому предъявили обвинение в убийстве по неосторожности. Относительно других еще продолжаются следственные действия.

Очевидцы засняли задержание на видео, которое разлетелось по стране и вызвало волну негодования. Массовые протесты охватили десятки штатов, они сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией. Против митингующих применяют слезоточивый газ и резиновые пули. Кое-где демонстранты поджигают машины, грабят магазины и офисы. Известно о пострадавших с обеих сторон.

Во многих штатах ввели комендантский час. Для урегулирования ситуации на улицу вывели Нацгвардию.

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