В Москве задержали более 140 противников "обнуления" сроков Путина - СМИ

Среди задержанных были исполнительный директор правозащитной группы «Открытая Россия» Андрей Пивоваров, политик Юлия Галямина и ее дочь.

Российская полиция задержала 15 июля в Москве более 140 человек, которые протестовали против утвержденных конституционных изменений, позволяющих президенту Владимиру Путину находиться у власти до 2036 года.

Читайте такжеПутин завтра снова прилетит в оккупированный Крым

Об этом сообщает Радио Свобода.

Среди задержанных были исполнительный директор правозащитной группы «Открытая Россия» Андрей Пивоваров, политик Юлия Галямина и ее дочь.

Сотни людей собрались на площади Пушкина в Москве, скандируя «Путин в отставку» и «Путин мошенник». Они официально подписали петицию против конституционных изменений, которые были одобрены во время общенационального голосования, проведенного между 25 июня и 1 июля.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram