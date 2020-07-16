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В Москве задержали более 140 противников "обнуления" сроков Путина - СМИ

08:39, 16 июля 2020
Мир
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Задержанный участник акции 15 июля в автозаке / REUTERS

Российская полиция задержала 15 июля в Москве более 140 человек, которые протестовали против утвержденных конституционных изменений, позволяющих президенту Владимиру Путину находиться у власти до 2036 года.

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Об этом сообщает Радио Свобода.

Среди задержанных были исполнительный директор правозащитной группы «Открытая Россия» Андрей Пивоваров, политик Юлия Галямина и ее дочь.

Сотни людей собрались на площади Пушкина в Москве, скандируя «Путин в отставку» и «Путин мошенник». Они официально подписали петицию против конституционных изменений, которые были одобрены во время общенационального голосования, проведенного между 25 июня и 1 июля.

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