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В Минске автомобилисты устроили масштабную акцию (фото, видео)

18:38, 21 августа 2020
Мир
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На дорогах образовались пробки / Наша Ніва

Фото и видео протеста публикуют белорусские Телеграм-каналы.

"По всему Минску автомобилисты начали блокировать движение! Многие просто включают аварийку и выходят из машин!", - пишет Nexta.

Из-за акции на дорогах местами образовались пробки. Водителей поддержали многие пешеходы.

"Сотни пешеходов и автомобилистов приняли участие в акции солидарности в центре Минска", - сказано в сообщении канала "Наша Ніва".

Водители устроили акцию / Наша Ніва
Водителей поддержали пешеходы / Наша Ніва

Протесты в Минске: что было ранее

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%.
  • Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
  • Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне. 16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".
  • 19 августа ЕС заявил, что не признает президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийств.
  • 20 августа в Беларуси открыли дело о захвате власти оппозицией.
  • В Беларуси пригрозили Евросоюзу ответными мерами из-за новых санкций.

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Автор: Юрий Годован

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