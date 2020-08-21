В Минске автомобилисты устроили масштабную акцию (фото, видео)

Водители при поддержке пешеходов на время остановили движение транспорта.

В Минске автолюбители провели акцию, которую анонсировали накануне - в 18:00 на время остановились и заблокировали движение транспорта.

Фото и видео протеста публикуют белорусские Телеграм-каналы.

"По всему Минску автомобилисты начали блокировать движение! Многие просто включают аварийку и выходят из машин!", - пишет Nexta.

Из-за акции на дорогах местами образовались пробки. Водителей поддержали многие пешеходы.

"Сотни пешеходов и автомобилистов приняли участие в акции солидарности в центре Минска", - сказано в сообщении канала "Наша Ніва".

Протесты в Минске: что было ранее

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне. 16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

19 августа ЕС заявил, что не признает президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийств.

20 августа в Беларуси открыли дело о захвате власти оппозицией.

В Беларуси пригрозили Евросоюзу ответными мерами из-за новых санкций.

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Автор: Юрий Годован