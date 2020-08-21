В Минске автомобилисты устроили масштабную акцию (фото, видео)
18:38, 21 августа 2020Мир
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Водители при поддержке пешеходов на время остановили движение транспорта.
На дорогах образовались пробки / Наша Ніва
В Минске автолюбители провели акцию, которую анонсировали накануне - в 18:00 на время остановились и заблокировали движение транспорта.
Фото и видео протеста публикуют белорусские Телеграм-каналы.
"По всему Минску автомобилисты начали блокировать движение! Многие просто включают аварийку и выходят из машин!", - пишет Nexta.
Из-за акции на дорогах местами образовались пробки. Водителей поддержали многие пешеходы.
"Сотни пешеходов и автомобилистов приняли участие в акции солидарности в центре Минска", - сказано в сообщении канала "Наша Ніва".
Водители устроили акцию / Наша Ніва
Водителей поддержали пешеходы / Наша Ніва
Протесты в Минске: что было ранее
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