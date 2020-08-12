Протесты в Минске: белорусы третий день подряд выходят на митинги против режима Лукашенко (фоторепортаж)

Протесты начались в воскресенье вечером после закрытия избирательных участков и объявления первых итогов выборов.

В Беларуси вечером во вторник продолжились активные протесты против фальсификации результатов выборов президента. Ранее в ЦИК республики заявили о победе на них действующего президента Александра Лукашенко.

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Вчера вечером на улицы Минска и других городов традиционно вышли тысячи людей. С другой стороны против них выступают бойцы ОМОН и других силовых подразделений. При попытке установки баррикад во вторник в Минске произошли новые стычки, а в Гродно от действий правоохранителей серьезно пострадал малолетний ребенок.

На фоне масштабных протестов в белорусском МИД заявили о готовности к диалогу с иностранными партнерами.

Что происходило в центре Минска во вторник - смотрите в фоторепортаже.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске снова открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что Тихановская выехала в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал задерживать активистов.

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