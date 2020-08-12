МИД Беларуси готовы к диалогу с иностранными партнерами из-за протестов в стране

Как отмечается, Беларусь готова предоставить конкретные факты о вмешательстве в избирательный процесс из-за рубежа.

Министерство иностранных дел Беларуси заявило о готовности к диалогу с иностранными партнерами из-за протестов в стране.

Об этом сообщили в заявлении пресс-службы на официальном сайте МИД Беларуси.

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Как указано в документе, Беларуси не безразлична реакция иностранных партнеров, поэтому она готова предоставить конкретные факты о вмешательстве в избирательный процесс из-за рубежа.

"Мы предлагаем объективно и без эмоций разобраться в том, что, как и почему происходит сегодня в Беларуси. Мы готовы к конструктивному, а главное - объективному диалогу на эту тему со всеми зарубежными партнерами", - говорится в обращении.

Протесты в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске снова открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Сегодня стало известно, что Тихановская выехала в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал задерживать активистов.

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