Посол Израиля в РФ Алекс Бен Цви работает совместно с российскими властями.

Власти Израиля отреагировали на антисемитские протесты и погромы в российском Дагестане. Иерусалим с предельной серьезностью относится к попыткам причинить вред гражданам Израиля и евреям.

"Аппарат премьер-министра, МИД и Совет национальной безопасности следят за развитием событий на юге России, в Дагестанском округе. Израиль ожидает, что российские законные власти будут защищать благополучие всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и примут решительные меры против участников беспорядков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян", - говорится в заявлении израильских властей.

Посол Израиля в России Алекс Бен Цви работает с российскими властями над обеспечением благополучия евреев и израильтян на месте.

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Антисемитские протесты в Дагестане - главные новости

В Махачкале через местные чаты распространилась информацию о том, что в аэропорту якобы должен приземлиться самолет с беженцами из Израиля, в результате местные жители прорвались на территорию аэропорта. В ходе беспорядков пострадали около 20 человек, 60 человек арестовали.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на эти события. Он указал, что это не единичный случай, а культивируемая властью в России культура ненависти к другим нациям.

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