Дочь мужчины рассказала, что в их семье только отец поддерживает Александра Лукашенко.

Житель Минска вызвал милицию на своих дочерей, которые вывесили в квартире шторы в бело-красной-белой гамме.

Читайте такжеШвейцария ввела санкции против Лукашенко и его сынаОб этом пишет TUT.BY.

В семье минчанки Ольги только ее отец поддерживает Александра Лукашенко.

Конфликт произошел в воскресенье, 6 декабря. В этот день под окнами их дома омоновцы задерживали людей.

«Отец на это посмотрел, послушал наши разговоры о том, что бегает милиция, гоняет людей. Он у нас за Лукашенко, а наши политические взгляды мы выразили, повесив шторку. Его, наверное, все в тот день взбесило окончательно. Внезапно отец пришел к нам и сказал: «Я вызвал милицию». Мы сначала подумали, что это шутка, но когда раздался звонок в дверь и за ней были двое милиционеров в штатском, мы оказались в шоке», - рассказала Ольга.

Сотрудники спросили, что случилось. Отец Ольги, по ее словам, сказал прямо: «Вот, моя семья здесь вывесила флаги». Милиционеры сфотографировали балкон Ольги.

«Сказали, что расценивают это как одиночный пикет. Но мы договорились: снимаем шторы при милиционерах и расходимся. Никаких мер ответственности к нам применять не будут, по крайней мере они так сказали. К тому же после того, как мы сняли шторы, милиционеры удалили фотографию балкона. Но кто знает: может, потом они ее восстановят?» - отметила женщина.

По словам женщины, милиционеры были «хорошие парни» и разговаривали культурно. Она вспоминает, что однажды её отец срывал эти шторы самостоятельно, но остальные члены семьи повесили их обратно.

«Хотя такого мы от него не ожидали. У нас нормальные отношения, все праздники семейные проводим вместе: Новый год, дни рождения. Еще у нас есть дача — мы туда ездили каждые выходные вместе. Согласна, споры были, я это уже сказала. Но чтобы на родных детей вызвать милицию? Я бы еще могла понять, если бы он на мою мать вызвал: они в разводе. Но чтобы на сына, дочь и родного внука… Нам очень обидно. Не страх, не злость, не ненависть, а вот просто берет обида», - поделилась Ольга.

Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

2 октября Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников, впоследствии, 6 ноября, - еще против 14, а также Александра Лукашенко. Решение о введении ограничительных мер принято из-за подавления мирных протестов и фальсификации результатов президентских выборов.

6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Как указано на сайте Европейского совета, в целом санкции введены против 59 человек из Беларуси.

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Автор: Людмила Жерновская