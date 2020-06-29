Белорусские силовики "проверяют" еще одного конкурента Лукашенко на выборах
Министерство внутренних дел Беларуси проводит проверку по заявлению гражданина Турции о якобы имевших место фактах противоправной деятельности кандидата в президенты республики Валерия Цепкало.
Как сообщает TUT.BY, об этом рассказала пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
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"Для проведения доследственной проверки в Министерство внутренних дел из Генеральной прокуратуры поступили материалы по заявлению гражданина Турции об имевших место фактах противоправной деятельности Цепкало В.В. Сейчас проводится проверка", - рассказала она.
По информации ряда белорусских Телеграм-каналов, заявление на Валерия Цепкало написал Седат Игдеджи, турецкий и белорусский бизнесмен, владелец группы строительных компаний.
Как сообщал УНИАН, президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что лично поручил начать дела против команды своих конкурентов на выборах.
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