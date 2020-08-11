В Беларуси на фоне протестов началась объявленная оппозицией забастовка
11:47, 11 августа 2020Мир
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В частности, о бессрочном протесте объявила часть рабочих Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова (МЭТЗ).
Инициаторы забастовки намерены добиться выполнения трех требований / фото NEXTA Live/Telegram
В Беларуси на фоне протестов началась объявленная оппозицией забастовка против фальсификаций на выборах.
Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live.
В частности, о бессрочном протесте объявила часть рабочих Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова (МЭТЗ). Сообщение с призывом начать забастовку просмотрели в Telegram более 750 тысяч пользователей.
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Напомним, в Беларуси на вторник, 11 августа, запланирована масштабная забастовка, инициированная участниками акций протеста против фальсификаций результатов президентских выборов.
Инициаторы забастовки намерены добиться выполнения следующих пунктов:
- Признания Светланы Тихановской новым президентом Республики Беларусь
- Освобождения всех политических заключённых
- Проведения новых честных выборов
Протесты в Беларуси: хронология
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.
- Позже ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.
- Вечером 9 августа тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.
- На следующий день, 10 августа, массовые протесты в Беларуси продолжились.
- Утром 11 августа кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская покинула страну и сейчас находится в Литве.
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