В частности, о бессрочном протесте объявила часть рабочих Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова (МЭТЗ).

В Беларуси на фоне протестов началась объявленная оппозицией забастовка против фальсификаций на выборах.

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live.

В частности, о бессрочном протесте объявила часть рабочих Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова (МЭТЗ). Сообщение с призывом начать забастовку просмотрели в Telegram более 750 тысяч пользователей.

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Напомним, в Беларуси на вторник, 11 августа, запланирована масштабная забастовка, инициированная участниками акций протеста против фальсификаций результатов президентских выборов.

Инициаторы забастовки намерены добиться выполнения следующих пунктов:

Признания Светланы Тихановской новым президентом Республики Беларусь

Освобождения всех политических заключённых

Проведения новых честных выборов

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

Позже ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

Вечером 9 августа тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

На следующий день, 10 августа, массовые протесты в Беларуси продолжились.

Утром 11 августа кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская покинула страну и сейчас находится в Литве.

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