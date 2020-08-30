Власть стягивает силовиков к проспекту Независимости.

Сегодня в центре Минска на 14:00 анонсирован масштабный оппозиционный «Марш мира и независимости», в день 66-летия Александра Лукашенко. Власть заблокировала центр города силовиками и спецтехникой. Вместе с тем к плоащади Независимости со всех уголков города стягивается все больше и больше людей с бело-красно-белой символикой.

Об этом сообщает ряд оппозиционных Telegram-каналов.

В частности, по данным Nexta.Live, на проспекте Независимости произошли столкновения протестующих с силовиками.

В результате столкновений часть из них была заблокирована ОМОНом.

"Несколько тысяч человек заблокированы ОМОНом на проспекте Независимости на участке от КГБ до улицы Ленина!" - говорится в сообщении.

Также появилось видео, как власть стягивает силовиков к проспекту Независимости.

Возле Государственного универсального магазина силовики со спецтехникой вплотную подошли к протестующим с бело-красно-белыми флагами. Часть из них легла на дорогу, преграждая путь спецтехнике.

Несмотря на это, к центру стягивается все больше и больше людей.

Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласные с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать.

Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

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Автор: Денис Прядко