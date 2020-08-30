Сегодня в центре Минска на 14:00 анонсирован масштабный оппозиционный «Марш мира и независимости», в день 66-летия Александра Лукашенко. Власть заблокировала центр города силовиками и спецтехникой. Вместе с тем к плоащади Независимости со всех уголков города стягивается все больше и больше людей с бело-красно-белой символикой.
Об этом сообщает ряд оппозиционных Telegram-каналов.
В частности, по данным Nexta.Live, на проспекте Независимости произошли столкновения протестующих с силовиками.
В результате столкновений часть из них была заблокирована ОМОНом.
"Несколько тысяч человек заблокированы ОМОНом на проспекте Независимости на участке от КГБ до улицы Ленина!" - говорится в сообщении.
Также появилось видео, как власть стягивает силовиков к проспекту Независимости.
Возле Государственного универсального магазина силовики со спецтехникой вплотную подошли к протестующим с бело-красно-белыми флагами. Часть из них легла на дорогу, преграждая путь спецтехнике.
Несмотря на это, к центру стягивается все больше и больше людей.
Что происходит в Беларуси: Хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласные с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- 14 августа задержанных начали отпускать.
- Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- 24 августа Ольгу Ковалькову, доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, и другого члена Координационного совета – Сергея Дилевского – задержали в Минске. 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.
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