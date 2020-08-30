Возле ГУМа людей оцепил ОМОН / фото Nexta.Live

Сегодня в центре Минска на 14:00 анонсирован масштабный оппозиционный «Марш мира и независимости», в день 66-летия Александра Лукашенко. Власть заблокировала центр города силовиками и спецтехникой. Вместе с тем к плоащади Независимости со всех уголков города стягивается все больше и больше людей с бело-красно-белой символикой.

Об этом сообщает ряд оппозиционных Telegram-каналов.

В частности, по данным Nexta.Live, на проспекте Независимости произошли столкновения протестующих с силовиками.

В результате столкновений часть из них была заблокирована ОМОНом.

"Несколько тысяч человек заблокированы ОМОНом на проспекте Независимости на участке от КГБ до улицы Ленина!" - говорится в сообщении.

Также появилось видео, как власть стягивает силовиков к проспекту Независимости.

Возле Государственного универсального магазина силовики со спецтехникой вплотную подошли к протестующим с бело-красно-белыми флагами. Часть из них легла на дорогу, преграждая путь спецтехнике.

Несмотря на это, к центру стягивается все больше и больше людей.

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Автор: Денис Прядко