В Минске силовики в этот раз активно применяли светошумовые гранаты.

Более 500 человек задержаны в Беларуси во время несанкционированных акций оппозиции в память о погибших во время уличных протестов.

Как сообщает ВВС, в Минске силовики в этот раз активно применяли светошумовые гранаты.

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Участники минской акции намеревались восстановить мемориал погибшего на митинге 12 августа Александра Тарайковского, а затем планировали пойти маршем до одного из дворов Минска, известном как "Площадь перемен", чтобы там почтить память умершего после избиения активиста Романа Бондаренко.

Жесткие задержания с использованием спецсредств начались прямо у метро "Пушкинская" в центре Минска, откуда начиналась акция.

Очевидцы сообщают о применении слезоточивого газа и светошумовых гранат для разгона участников протестных акций в Минске.

Когда несколько тысяч демонстрантов собрались "Площади перемен", силовики окружили их и снова применили светошумовые гранаты. В результате, по данным СМИ, пострадали несколько человек. На место также приехал водомет.

После жестких задержаний площадь практически опустела. Сотрудники правоохранительных структур забрали флаги и сорвали плакаты возле стихийного мемориала погибшему Роману Бондаренко.

Баллотировавшаяся в президенты Светлана Тихановская также опубликовала видеозапись, на которой виден взрыв, призвав международное сообщество вступиться за белорусский народ и права человека.

Гибель белорусского активиста Бондаренко

12 ноября в минской больнице скончался 31-летний житель столицы Беларуси Роман Бондаренко. По сообщениям белорусских СМИ, неизвестные люди в масках избили его и увезли на микроавтобусе после конфликта из-за бело-красно-белых ленточек на "Площади перемен".

В Европейском Союзе заявили о готовности ввести дополнительные санкции против чиновников Беларуси после смерти активиста Бондаренко.

Министерство иностранных дел Украины также выступило за наказание убийц белорусского активиста.

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Автор: Тамара Отовская