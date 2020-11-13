После сообщения о смерти Романа Бондаренко люди в Минске вышли на улицу.

В Минске вечером 12 ноября скончался Роман Бондаренко, которого 11 ноября неизвестные лица в масках похитили с так называемой "площади Перемен".

Сестра Романа подтвердила его смерть, сообщает Радио Свобода.

Через несколько часов после похищения 31-летний мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, но усилия медиков по спасению жизни оказались напрасными.

Житель одного из расположенных рядом домов рассказал, как начался конфликт. По его словам, поздно вечером 11 ноября на "площади Перемен" (двор на улице Червякова) произошел конфликт между неизвестными лицами в штатском и местными жителями.

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Эти неустановленные лица в масках стали перерезать бело-красно-белые ленточки во дворе. После словесного конфликта лица в масках стали нападать и избивать жителей. Около 22:16 нескольких человек вывезли в автобусах, похожих на те, которыми пользовались силовики.

По неподтвержденной информации, Бондаренко держали в Центральном райотделе милиции Минска около 1,5 часа. В 0:05 Роман попал в больницу скорой помощи с тяжелым отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и другими повреждениями.

По словам врачей, пациента в коме доставили в операционную. Операция длилась несколько часов.

Главное управление внутренних дел Минского горисполкома утверждает, что милиция появилась на месте событий уже после того, как Бондаренко получил травмы. По этим сообщениям, Романа нашли в бессознательном состоянии и вызвали скорую помощь. Однако местные жители не видели машин медиков.

После сообщения о смерти Бондаренко люди в Минске вышли на улицу, передает Громадське.

Во двор Бондаренко начали приходить люди, чтобы почтить память погибшего. Они приносили с собой цветы и свечи. Люди в частности скандируют "Не забудем, не простим!".

Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальными данными ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

13 октября Тихановская объявила Лукашенко народный ультиматум. Лидер белорусской оппозиции заявила, что до 25 октября должны выполнить три требования: Лукашенко должен объявить об отставке, должно прекратиться насилие на улицах, должны освободить всех политзаключенных. Однако этого не произошло и в Беларуси продолжились забастовки.

12 октября вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель пояснил, что санкции против Лукашенко введут из-за отсутствия воли вести переговоры о мирном разрешении ситуации в Беларуси. Все страны ЕС согласились с предложением расширить список лиц, против которых вводятся санкции.

20 октября Боррель заявил, что ни одна страна Евросоюза не оказывает сопротивления относительно введения санкций против Лукашенко в рамках подготовки второго раунда ограничительных мер в отношении белорусских властей. По его словам, началась техническая работа с целью подготовки введения санкций.

С 25 октября в Беларуси началась всеобщая забастовка.

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Автор: Александр Топчий