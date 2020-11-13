Вчера в больнице скончался 31-летний активист Роман Бондаренко после избиения милиционерами.

В Европейском Союзе заявили о готовности ввести дополнительные санкции против чиновников Беларуси после смерти активиста Романа Бондаренко.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петера Стано.

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"Это возмутительный и позорный результат действий белорусских властей, которые не только непосредственно и жестоко осуществляют репрессии против их собственного населения, но также создают атмосферу, в которой такие беззаконные, насильственные действия могут происходить, тем самым игнорируя не только фундаментальные права и свободы белорусского народа, но и также пренебрегая их жизнями", - подчеркивается в заявлении.

В Евросоюзе выразили глубокие соболезнования семье и друзьям Бондаренко. Также ЕС выражает солидарность всем белорусам, которые пострадали и продолжают страдать от рук белорусских властей после сфальсифицированных президентских выборов, состоявшихся 9 августа.

"ЕС продолжает решительно осуждать насилие, которое применяется белорусскими властями против мирных протестующих, лиц, участвующих в продемократическом движении, медиа, представителей гражданского общества или обычных белорусских граждан. Мы ожидаем, что власти прекратят насилие и преследование, освободят немедленно и безоговорочно всех незаконно задержанных лиц, в том числе политических узников, и проведут полное и прозрачное расследование всех нарушений прав человека и привлекут виновных к ответственности", - отмечается в заявлении.

Также напоминается, что ЕС уже ввел санкции против 55 лиц, ответственных за насильственные репрессии и запугивание, и "готов ввести дополнительные санкции".

Что известно о смерти Романа Бондаренко

31-летний белорусский активист Роман Бондаренко умер в больнице 12 ноября. Медики диагностировали у него отек мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные гематомы. Операция длилась несколько часов. По словам свидетелей, вечером в среду мужчина вышел из дома расспросить правоохранителей, что происходит, когда те стали снимать бело-красно-белые ленты.

Вскоре началась толкотня. Очевидцы говорят, что Романа с силой оттолкнули и ударили головой. Белоруса доставили в больницу уже через полтора часа после нанесенных побоев.

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Автор: Виталий Саенко