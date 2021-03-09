Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, считая его деятельность антиконституционной и антинациональной.

В Армении оппозиция заблокировала парламент и намерена прекратить деятельность других госучреждений.

Читайте такжеВ Италии задержали подозреваемого в причастности к теракту в ПарижеКак сообщает "Новости-Армения", протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, они перекрыли несколько улиц, установив на них палатки.

Представитель Верховного органа Армянской Революционной Федерации «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян сообщил, что протестующие будут блокировать и другие государственные учреждения.

«Все те госинституты, которые осуществляют антинациональную, антигосударственную и антиконституционную деятельность, мы должны окружить и прекратить их деятельность», - заявил он.

По словам Сагателяна, они перекрывают проспект Баграмяна и улицу Демирчяна и намереваются не допустить продолжения работы парламента, поскольку, по мнению протестующих, их работа антиконституционная, антигосударственная и антинациональная.

Что этому предшествовало

25 февраля Генштаб ВС Армении потребовал отставки правительства и премьер-министра Никола Пашиняна, обвинив его в неумении принимать адекватные решения в данной кризисной и критической для армянского народа ситуации.

В тот же день Пашинян заявил о решении освободить от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

В Ереване после этих событий прошли митинги сторонников и противников Пашиняна. Оппозиция перекрыла проспект, где находится здание парламента Армении, и объявила о бессрочных круглосуточных акциях протеста, которые будут продолжаться до отставки Пашиняна.

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Автор: Инна Андалицкая